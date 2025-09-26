0
НОВОСТИ

Зеленский поручил военным реагировать на якобы венгерские беспилотники в небе над Украиной

22:40 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что поручил украинским военным «реагировать соответственно» на якобы венгерские беспилотники, нарушающие воздушное пространство Украины.

«Был доклад наших военных и относительно, откровенно говоря, очень странных событий на границе между Украиной и Венгрией. Наши военные зафиксировали дроны, и это были дроны-разведчики. Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в его телеграм-канале.

