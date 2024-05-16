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НОВОСТИ

Председатель КНР сообщил, какую международную конференцию по Украине поддержит Китай

21:35 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выразит поддержку созыву в надлежащее время мирной конференции по Украине, проведение которой одобрят и Киев, и Москва. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в государственной резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине.

«Китай поддерживает проведение в подходящее время с согласия российской и украинской сторон международной мирной конференции, в которой все стороны смогут на равных условиях принять участие и справедливо обсудить все инициативы, а также поддерживает скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине и намерен продолжить конструктивно действовать для этого», — приводит его слова агентство Синьхуа.

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