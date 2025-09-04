0
НОВОСТИ

Элиты ФРГ опасаются, что использование «Таурусов» может вызвать ответный удар — СВР

11:05 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические элиты ФРГ обеспокоены маниакальным стремлением канцлера ФРГ Фридриха Мерца к реваншу и опасаются, что использование «Таурусов» может вызвать ответный удар. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Такое маниакальное стремление Мерца к реваншу вызывает все большую обеспокоенность в политэлите ФРГ. Даже партнеры канцлера по правящей коалиции не забыли о том, что в прошлом все военные столкновения Германии и России плохо заканчивались для немцев», — указали в пресс-бюро.

«Германские политики опасаются, что использование „Таурусов“ может вызвать ответный удар. В этом случае вся территория Германии окажется в зоне риска», — отмечается в сообщении.

