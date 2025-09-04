Китай продолжит поддержку Кубы в ее борьбе против экономической блокады США — Си Цзиньпин
11:00 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пекин будет и впредь поддерживать Гавану на фоне экономической блокады Кубы со стороны США. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Пекине с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем.
«Китай продолжит твердо поддерживать Кубу в ее справедливой борьбе против вмешательства и блокады», — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. По его словам, КНР готова и впредь помогать Кубе в рамках своих возможностей. Он призвал углублять политическое взаимодоверие двух стран и контакты на высоком уровне, а также расширять обмен опытом в партийном и государственном управлении. Пекин и Гавана должны совместно работать над укреплением всестороннего стратегического сотрудничества, продолжать координировать свои действия и сотрудничать на международных площадках.
Пекин и Гавана в ходе визита кубинского президента подписали ряд двусторонних документов о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс — один путь», глобальной инициативы в области безопасности, сельского хозяйства и искусственного интеллекта.
