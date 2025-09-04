Россия готовится принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе — Дегтярев

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России готовится принять участие в Олимпийских играх 2028 года в США в полном составе. Об этом на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе», — сказал Дегтярев.