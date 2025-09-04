Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

«У меня со всеми ними очень хорошие отношения», — сказал он в интервью телеканалу CBS. Глава Белого дома отметил, что он наблюдал за парадом Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, особенно за присутствующими там лидерами РФ, КНР и КНДР.