0
0
169
НОВОСТИ

Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

10:05 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

«У меня со всеми ними очень хорошие отношения», — сказал он в интервью телеканалу CBS. Глава Белого дома отметил, что он наблюдал за парадом Народно-освободительной армии (НОАК) на площади Тяньаньмэнь в Пекине, особенно за присутствующими там лидерами РФ, КНР и КНДР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 04.09.2025
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось — глава Минэкономразвития
0
33
11:05 04.09.2025
Элиты ФРГ опасаются, что использование «Таурусов» может вызвать ответный удар — СВР
0
80
11:00 04.09.2025
Китай продолжит поддержку Кубы в ее борьбе против экономической блокады США — Си Цзиньпин
0
83
10:32 04.09.2025
Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом — СВР РФ
0
145
10:20 04.09.2025
Россия готовится принять участие в Олимпиаде-2028 в полном составе — Дегтярев
0
173
10:00 04.09.2025
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
0
189
09:32 04.09.2025
Делегация «Талибана» принимает участие в Восточном экономическом форуме
0
224
09:20 04.09.2025
РФ и Китай подписали документы на поставки 106 млрд куб м газа в год — Цивилев
0
216
09:05 04.09.2025
Путин и Зеленский еще не готовы к заключению перемирия, считает Трамп
0
243
09:02 04.09.2025
Дальневосточный федеральный университет перейдет на AI-аналитику от Сбера
0
220

Возврат к списку