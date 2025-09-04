Полиция задержала самопровозглашенную «Королеву Канады» и ее сторонников — СМИ
11:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канадская национальная полиция задержала Роману Дидуло, которая ранее объявила себя «королевой Канады». Об этом сообщила газета The Globe and Mail.
Вместе с ней были задержаны и 15 ее сторонников. Операция с привлечением сил полицейского спецназа проводилась в отдаленном поселке в провинции Саскачеван, где в здании заброшенной школы и стоящих вокруг нее трейлерах находится «королевский двор».
Уточняется, что операция по задержанию этих людей проводилась после получения оперативной информации о том, что у них могло быть огнестрельное оружие. В итоге полицейские обнаружили лишь четыре реплики пистолетов. На данный момент «королева» и ее сторонники задержаны на 24 часа, объявлений им пока не предъявлено.
Как отмечает газета, Дидуло продвигает в соцсетях различные теории заговора. Вместе со своими сторонниками она организовала «Королевство Канада», став в нем «королевой». В 2022 году во время протестов против коронавирусных ограничений, охвативших Канаду, активистка приехала в Оттаву, где объявила себя абсолютным монархом страны. Известно, что Дидуло родилась на Филиппинах, но иммигрировала в Канаду в 1990 году.
Канада формально управляется британским монархом Карлом III.
