РФ и Китай подписали документы на поставки 106 млрд куб м газа в год — Цивилев

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24».

«В результате мы подписали соглашения общим объемом поставки в Китай 106 миллиардов кубических метров газа в год. Это огромная альтернатива против наших поставок в Европу, от которых европейские партнеры отказались самостоятельно», — сказал он.