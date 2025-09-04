РФ и Китай подписали документы на поставки 106 млрд куб м газа в год — Цивилев
09:20 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24».
«В результате мы подписали соглашения общим объемом поставки в Китай 106 миллиардов кубических метров газа в год. Это огромная альтернатива против наших поставок в Европу, от которых европейские партнеры отказались самостоятельно», — сказал он.
