0
0
109
НОВОСТИ

РФ и Китай подписали документы на поставки 106 млрд куб м газа в год — Цивилев

09:20 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и КНР в результате визита президента РФ Владимира Путина в Китай подписали документы о поставке в общей сложности 106 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщил глава Минэнерго Сергей Цивилев в интервью телеканалу «Россия-24».

«В результате мы подписали соглашения общим объемом поставки в Китай 106 миллиардов кубических метров газа в год. Это огромная альтернатива против наших поставок в Европу, от которых европейские партнеры отказались самостоятельно», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 04.09.2025
В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
0
1
09:32 04.09.2025
Делегация «Талибана» принимает участие в Восточном экономическом форуме
0
81
09:05 04.09.2025
Путин и Зеленский еще не готовы к заключению перемирия, считает Трамп
0
139
09:02 04.09.2025
Дальневосточный федеральный университет перейдет на AI-аналитику от Сбера
0
134
09:01 04.09.2025
Герман Греф: Для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже
0
131
09:00 04.09.2025
Силы ПВО сбили 46 БПЛА над регионами России и Черным морем
0
135
23:07 03.09.2025
Фицо: Если кто-то сейчас и изолирован, так это ЕС
0
649
21:40 03.09.2025
«Коалиция желающих» выглядит пока что теоретически - Зеленский
0
694
21:10 03.09.2025
Британские власти для нелегальных мигрантов снимают частные дома, включая таунхаусы с подогревом пола - СМИ
0
727
20:45 03.09.2025
Когда Трамп говорил о телефонном звонке Путину, на самом деле, он имел ввиду Зеленского – СМИ
0
701

Возврат к списку