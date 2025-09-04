Делегация «Талибана» принимает участие в Восточном экономическом форуме

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация движения «Талибан» принимает участие в Восточном экономическом форуме. На площадке ее представляет афганский посол в Москве Мовлави Гул Хасан, передает корреспондент ТАСС.

На полях ВЭФ глава диппредставительства Афганистана планирует посетить ряд экспертных сессий и обсудить перспективы сотрудничества с коллегами из других стран.

В частности, Гул Хасан присутствует на дискуссии, посвященной «большому евразийскому партнерству». Среди ее участников — вице-премьер РФ Алексей Оверчук и замгенсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сухайл Хан. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что большинство стран — членов ШОС выступают за возобновление отношений Афганистана с данным объединением.