Делегация «Талибана» принимает участие в Восточном экономическом форуме
09:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегация движения «Талибан» принимает участие в Восточном экономическом форуме. На площадке ее представляет афганский посол в Москве Мовлави Гул Хасан, передает корреспондент ТАСС.
На полях ВЭФ глава диппредставительства Афганистана планирует посетить ряд экспертных сессий и обсудить перспективы сотрудничества с коллегами из других стран.
В частности, Гул Хасан присутствует на дискуссии, посвященной «большому евразийскому партнерству». Среди ее участников — вице-премьер РФ Алексей Оверчук и замгенсека Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Сухайл Хан. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что большинство стран — членов ШОС выступают за возобновление отношений Афганистана с данным объединением.
НОВОСТИ
- 10:00 04.09.2025
- В Рязанской области разбился легкомоторный самолет
- 09:20 04.09.2025
- РФ и Китай подписали документы на поставки 106 млрд куб м газа в год — Цивилев
- 09:05 04.09.2025
- Путин и Зеленский еще не готовы к заключению перемирия, считает Трамп
- 09:02 04.09.2025
- Дальневосточный федеральный университет перейдет на AI-аналитику от Сбера
- 09:01 04.09.2025
- Герман Греф: Для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже
- 09:00 04.09.2025
- Силы ПВО сбили 46 БПЛА над регионами России и Черным морем
- 23:07 03.09.2025
- Фицо: Если кто-то сейчас и изолирован, так это ЕС
- 21:40 03.09.2025
- «Коалиция желающих» выглядит пока что теоретически - Зеленский
- 21:10 03.09.2025
- Британские власти для нелегальных мигрантов снимают частные дома, включая таунхаусы с подогревом пола - СМИ
- 20:45 03.09.2025
- Когда Трамп говорил о телефонном звонке Путину, на самом деле, он имел ввиду Зеленского – СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать