Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом — СВР РФ
10:32 04.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, «жажда мести росла в нем с детства». Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Там отметили, что, по поступающей в СВР информации, многие европейские эксперты недоумевают по поводу жесткой антироссийской риторики Мерца в условиях продвижения диалога России и США по урегулированию кризиса на Украине.
«Однако удивляться могут лишь те, кто плохо знает биографию Мерца. Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Жажда мести росла в нем с детства, а после начала политической карьеры приобрела форму всепоглощающей страсти», — подчеркнули в пресс-бюро СВР.
