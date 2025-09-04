Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось — глава Минэкономразвития

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика охлаждается более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Последние данные говорят о том, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось, — сказал министр. — В рамках подготовки прогноза наши аналитики просчитывают различные варианты, включая и стрессовые. Оцениваем все факторы и вызовы, текущую динамику, ситуацию в мировой экономике».