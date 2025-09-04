В Рязанской области разбился легкомоторный самолет

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Легкомоторный самолет Х-32 «Бекас» разбился в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«Разбился легкомоторный самолет Х-32 „Бекас“. По предварительной информации, пилот погиб», — сказал собеседник агентства.