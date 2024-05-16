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К операции в Рафахе присоединятся дополнительные войска — глава Минобороны Израиля

17:12 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные войска будут задействованы в израильской наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«К наземной операции в Рафахе присоединятся дополнительные войска. Ряд туннелей в этом районе уже разрушен», — сообщил он.

Высказывания министра распространила пресс-служба оборонного ведомства, отметив, что Галант сделал их после проведения 15 мая совещания «по оценке оперативной ситуации» во время посещения войск в районе Рафаха.

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