К операции в Рафахе присоединятся дополнительные войска — глава Минобороны Израиля

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные войска будут задействованы в израильской наземной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«К наземной операции в Рафахе присоединятся дополнительные войска. Ряд туннелей в этом районе уже разрушен», — сообщил он.

Высказывания министра распространила пресс-служба оборонного ведомства, отметив, что Галант сделал их после проведения 15 мая совещания «по оценке оперативной ситуации» во время посещения войск в районе Рафаха.