Си Цзиньпин: Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с президентом Путиным
21:25 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, что готов поддерживать с ним тесный контакт для развития стабильных отношений. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
«Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с президентом Путиным, совместно определять направление развития китайско-российских отношений, направлять китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху к достижению устойчивого и долгосрочного развития, вносить вклад в улучшение благосостояния народов двух стран, укрепление безопасности и стабильности во всем мире», — приводит агентство слова Си Цзиньпина на встрече с Путиным в государственной резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине.
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