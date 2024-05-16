Си Цзиньпин: Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с президентом Путиным

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным, что готов поддерживать с ним тесный контакт для развития стабильных отношений. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

«Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с президентом Путиным, совместно определять направление развития китайско-российских отношений, направлять китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху к достижению устойчивого и долгосрочного развития, вносить вклад в улучшение благосостояния народов двух стран, укрепление безопасности и стабильности во всем мире», — приводит агентство слова Си Цзиньпина на встрече с Путиным в государственной резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине.