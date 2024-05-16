Эксперты Сбера обсудили роль искусственного интеллекта в медицине и фарме

17:20

Сессия Сбера на тему «Искусственный интеллект: панацея или плацебо?» прошла на Российском фармацевтическом форуме. Модератором выступил директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, который обозначил основные темы дискуссии: мировые тренды развития искусственного интеллекта в здравоохранении и фармакологии, потенциал и практический опыт его применения в производстве лекарств, а также изменение паттернов поведения человека на фоне происходящей глобальной цифровизации.

Андрей Дмитриев, управляющий директор – руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка, подчеркнул, что команда Сбера активно развивает практику трансформации бизнеса и повышения уровня технологической зрелости своих клиентов, чтобы компании могли больше сконцентрироваться на фундаментальных клинических исследованиях и развитии медицинского искусственного интеллекта.

«Пройдя большой путь собственной трансформации, Сбер теперь помогает клиентам трансформировать себя. Чтобы их бизнес-модель всегда была устойчива, и они могли больше зарабатывать. В наше время важно меньше тратиться на поддержание просто устойчивости компании и больше вкладывается в развитие бизнеса», – добавил эксперт.

Как подчеркнул Андрей Дмитриев, Сбер помогает компаниям не только внедрять коробочные решения, но и проводить их глубокую кастомизацию под конкретные задачи. Если же это решение потом можно масштабировать на всю отрасль, Сбер активно инвестирует в это направление, в том числе в сфере здравоохранения.

На примере развития собственной LLM-модели GigaChat, Дмитриев подчеркнул, что уже ведется предметная работа по интеграции новой технологии во внутренние процессы более 40 крупнейших корпоративных клиентов Сбера. В каждом территориальном банке Сбера работает команда, которая помогает бизнесу, в том числе крупному и среднему, внедрять передовые технологии. «Мы стараемся опыт других отраслей применять в смежных сферах. Благодаря этому, нам удается масштабировать наши и партнерские решения и делать их более доступными», – подчеркнул спикер.

По словам Андрея Курпатова, научного руководителя Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, внедрение технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь и, в частности, в медицину не стоит бояться.

«Исследования показывают, что человеку в качестве пациента комфортнее общаться с искусственным интеллектом, поскольку модель понимает и учитывает уровень знаний пациента, может ответить на его вопросы, разъяснить причины заболевания и необходимость лечения. Такой медицинский помощник будет помнить всю медицинскую историю пациента и регистрировать объективные физиологические показатели, что позволит предупреждать развитие болезней. Можно сказать, что вы будете находиться под постоянным профессиональным медицинским наблюдением», — сказал эксперт.

По его словам, искусственный интеллект развивается экспоненциально и к 2026 году следует ждать прорывных шагов в развитии ключевых технологий. Ключевыми областями применения станут медицина, охрана труда, промышленная безопасность, образование и спорт.



В дискуссии также приняли участие руководитель практики здравоохранения, «Яков и партнёры» Мониш Арора, директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков, директор лаборатории сильного ИИ в медицине «Института искусственного интеллекта» (AIRI) и профессор Сколковского Института науки и технологий Дмитрий Дылов.