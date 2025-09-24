Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
15:12 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура воздуха этой ночью понизится до ноля градусов в некоторых районах Московского региона. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ближайшей ночью температура в Москве будет находиться в диапазоне 2-4 градусов, по области ожидается понижение до ноля [градусов]. И днем в четверг — всего-навсего 9-11 градусов. Такая температура ночью уже холодная и день совсем не жаркий. Она соответствует октябрьским значениям», — рассказал метеоролог.
В пятницу будет преобладать переменная облачность, температура днем немного повысится, но ночные значения останутся низкими. Ночью прогнозируется от 1 до плюс 5 градусов в Москве, а днем — до 13-14 градусов, что ниже нормы на 1 градус.
НОВОСТИ
- 15:00 24.09.2025
- Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
- 14:32 24.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:26 24.09.2025
- В Москве открыто два новых центра женского здоровья — Сергей Собянин
- 14:12 24.09.2025
- Экономика России полностью удовлетворяет потребности ВС РФ — Песков
- 14:00 24.09.2025
- БПЛА ВСУ атаковали центр Новороссийска, два человека погибли, трое пострадали
- 13:32 24.09.2025
- Госдума приняла в I чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу
- 13:20 24.09.2025
- ВС РФ уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР — силовики
- 13:05 24.09.2025
- «Флотилия стойкости» отказалась выгрузить помощь Газе в Ашкелоне — МИД Израиля
- 13:00 24.09.2025
- У Евросоюза внешняя политика уровня детского сада — спикер парламента Грузии
- 12:32 24.09.2025
- Медведев полагает, что Трамп еще предложит Зеленскому капитуляцию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать