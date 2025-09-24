0
НОВОСТИ

Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд

15:12 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура воздуха этой ночью понизится до ноля градусов в некоторых районах Московского региона. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ближайшей ночью температура в Москве будет находиться в диапазоне 2-4 градусов, по области ожидается понижение до ноля [градусов]. И днем в четверг — всего-навсего 9-11 градусов. Такая температура ночью уже холодная и день совсем не жаркий. Она соответствует октябрьским значениям», — рассказал метеоролог.

В пятницу будет преобладать переменная облачность, температура днем немного повысится, но ночные значения останутся низкими. Ночью прогнозируется от 1 до плюс 5 градусов в Москве, а днем — до 13-14 градусов, что ниже нормы на 1 градус.

