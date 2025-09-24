Украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом, признал Залужный
17:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пребывание на передовой означает для украинских военных гибель, ранение или психологический слом, это понимают как мобилизуемые, так и ушедшие в самоволку. Об этом заявил посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в статье для издания «Зеркало недели».
«Фактически гибель, ранения или психологический слом являются неминуемыми последствиями долгого пребывания на переднем крае в современных условиях. Это сегодняшняя реальность, о которой известно и тем, кто уклоняется от мобилизации, и тем, кто <…> ждет своей участи в самоволке или резервном батальоне», — отметил он.
Залужный добавил, что это происходит в том числе потому, что Россия более успешно действует в решении вопросов, вызванных позиционным характером боевых действий. «Наблюдается стойкая тенденция выхода из тупика именно со стороны России», — признал он.
Бывший главком отмечает, что российские силы более успешны в инновациях в сфере беспилотников и тактических нововведениях.
