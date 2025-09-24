Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что нынешняя бюджетная политика правительства ФРГ является «прямым путем к государственному банкротству», и отметила, что канцлер Фридрих Мерц войдет в историю как «крупнейший банкрот из всех канцлеров ФРГ».

«Этим проектом бюджета на 2026 год вы воздвигли себе памятник. Вы (канцлер ФРГ Фридрих Мерц — прим. ТАСС) войдете в историю как крупнейший банкрот из всех канцлеров Федеративной Республики Германии», — сказала Вайдель, выступая в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 год в Бундестаге. Она обвинила правящую коалицию в бездействии и неправильно расставленных приоритетах, назвав бюджетную политику правительства «крайней».

«Крайняя политика», по утверждению Вайдель, «означает ощипывание народа ФРГ, как рождественского гуся, а также проведение политики открытых границ». «Крайняя политика означает взять на себя почти триллион евро новых долгов всего за четыре года. Это 50% всего долга, накопленного за последние 75 лет, и это всего за четыре года. Это не просто предательство по отношению к гражданам, которым вы обещали совершенно другое. Это прямой путь к государственному банкротству», — резюмировала лидер АдГ.