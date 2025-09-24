В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
16:12 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления президента США Дональда Трампа об Украине, сделанные на полях Генеральной Ассамблеи ООН, вызвали ажиотаж среди европейских политиков. Однако многие чиновники и дипломаты ЕС настроены скептично, так как не считают, что слова американского лидера могут рассматриваться как сигнал к изменению курса Вашингтона, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Как пишет издание, после нескольких месяцев попыток европейцев убедить Трампа ввести санкции в отношении России надежда на поддержку со стороны США в Европе тает. Европейские дипломаты открыто признают, что хозяин Белого дома способен быстро менять позицию. «Сегодня он говорит одно, завтра — другое», — приводит издание слова неназванного чиновника в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.
Американский лидер в Truth Social написал, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО может якобы что-то отвоевать. Politico отмечает, что эти слова явно противоречат его прежним заявлениям о невозможности победы Киева в конфликте и о необходимости переговоров.
НОВОСТИ
- 16:32 24.09.2025
- Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
- 16:02 24.09.2025
- Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber
- 16:00 24.09.2025
- ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
- 15:32 24.09.2025
- ГД запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак
- 15:12 24.09.2025
- Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
- 15:00 24.09.2025
- Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
- 14:32 24.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:26 24.09.2025
- В Москве открыто два новых центра женского здоровья — Сергей Собянин
- 14:12 24.09.2025
- Экономика России полностью удовлетворяет потребности ВС РФ — Песков
- 14:00 24.09.2025
- БПЛА ВСУ атаковали центр Новороссийска, два человека погибли, трое пострадали
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать