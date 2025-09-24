0
В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico

16:12 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента США Дональда Трампа об Украине, сделанные на полях Генеральной Ассамблеи ООН, вызвали ажиотаж среди европейских политиков. Однако многие чиновники и дипломаты ЕС настроены скептично, так как не считают, что слова американского лидера могут рассматриваться как сигнал к изменению курса Вашингтона, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, после нескольких месяцев попыток европейцев убедить Трампа ввести санкции в отношении России надежда на поддержку со стороны США в Европе тает. Европейские дипломаты открыто признают, что хозяин Белого дома способен быстро менять позицию. «Сегодня он говорит одно, завтра — другое», — приводит издание слова неназванного чиновника в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.

Американский лидер в Truth Social написал, что Украина при поддержке со стороны ЕС и НАТО может якобы что-то отвоевать. Politico отмечает, что эти слова явно противоречат его прежним заявлениям о невозможности победы Киева в конфликте и о необходимости переговоров.

