0
0
108
НОВОСТИ

В Москве открыто два новых центра женского здоровья — Сергей Собянин

14:26 24.09.2025

В Москве открыты два новых центра женского здоровья. По словам мэра Сергея Собянина, это центр женского здоровья городской клинической больницы им. С.С. Юдина и центр женского здоровья городской клинической больницы им. В.В. Вересаева. Как отметил градоначальник, теперь в мегаполисе есть 13 центров, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. «Восемь из них открылись в текущем году, - сообщил мэр. - Здесь женщины могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам, регулярно наблюдаться — и все это в одном месте».

До конца 2025 года планируют завершить создание еще трех центров женского здоровья, в ближайшие годы открыть еще девять. Это позволит внедрить новый стандарт медицинской помощи женщинам во всех районах российской столицы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 24.09.2025
Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
0
9
15:00 24.09.2025
Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
0
57
14:32 24.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
120
14:12 24.09.2025
Экономика России полностью удовлетворяет потребности ВС РФ — Песков
0
149
14:00 24.09.2025
БПЛА ВСУ атаковали центр Новороссийска, два человека погибли, трое пострадали
0
162
13:32 24.09.2025
Госдума приняла в I чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу
0
231
13:20 24.09.2025
ВС РФ уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР — силовики
0
235
13:05 24.09.2025
«Флотилия стойкости» отказалась выгрузить помощь Газе в Ашкелоне — МИД Израиля
0
250
13:00 24.09.2025
У Евросоюза внешняя политика уровня детского сада — спикер парламента Грузии
0
231
12:32 24.09.2025
Медведев полагает, что Трамп еще предложит Зеленскому капитуляцию
0
258

Возврат к списку