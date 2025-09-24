В Москве открыто два новых центра женского здоровья — Сергей Собянин

14:26

В Москве открыты два новых центра женского здоровья. По словам мэра Сергея Собянина, это центр женского здоровья городской клинической больницы им. С.С. Юдина и центр женского здоровья городской клинической больницы им. В.В. Вересаева. Как отметил градоначальник, теперь в мегаполисе есть 13 центров, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. «Восемь из них открылись в текущем году, - сообщил мэр. - Здесь женщины могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам, регулярно наблюдаться — и все это в одном месте».

До конца 2025 года планируют завершить создание еще трех центров женского здоровья, в ближайшие годы открыть еще девять. Это позволит внедрить новый стандарт медицинской помощи женщинам во всех районах российской столицы.