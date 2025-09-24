Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
15:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждый день оттягивания разрешения украинского конфликта мирным путем, который предлагает Россия, грозит Киеву ухудшением его позиций на переговорной арене. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорами будут только ухудшаться. Это реальное положение дел. И динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует», — указал представитель Кремля.
