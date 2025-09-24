0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

14:32 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 495 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 130 человек, от действий группировок «Запад» — до 230, «Южная» — до 215, «Центр» — свыше 535, на направлении «Восток» — до 315 и «Днепр» — до 70 военнослужащих.

