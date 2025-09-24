ГД запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак
15:32 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам младше 16 лет.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законопроектом вводится запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании.
НОВОСТИ
- 16:32 24.09.2025
- Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
- 16:12 24.09.2025
- В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
- 16:02 24.09.2025
- Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber
- 16:00 24.09.2025
- ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
- 15:12 24.09.2025
- Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
- 15:00 24.09.2025
- Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
- 14:32 24.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:26 24.09.2025
- В Москве открыто два новых центра женского здоровья — Сергей Собянин
- 14:12 24.09.2025
- Экономика России полностью удовлетворяет потребности ВС РФ — Песков
- 14:00 24.09.2025
- БПЛА ВСУ атаковали центр Новороссийска, два человека погибли, трое пострадали
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать