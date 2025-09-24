ГД запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий выгуливать собак опасных пород пьяным людям и подросткам младше 16 лет.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов от разных фракций. Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законопроектом вводится запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, за исключением случаев, если такая собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на праве собственности или ином законном основании.