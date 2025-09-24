Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber

16:02

Ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и Института биологии старения Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского приняли участие в разработке решений для умного кольца Sber – носимого устройства для тех, кто стремится заботиться о своем здоровье.

Датчики устройства отслеживают физиологические показатели: пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Кольцо мониторит параметры здоровья и фиксирует их изменения. Специализированные алгоритмы анализируют данные и представляют их в виде комплексных метрик: длительности и качества сна, уровня стресса, а также ресурса – совокупной производной всех показателей.

По заказу компании – партнера Сбера SberDevices в ННГУ разрабатывают инновационные нейросетевые алгоритмы, позволяющие оценивать уровень стресса, стрессоустойчивости, адаптации организма к стрессу и работоспособности. Ученые создали механизм определения стрессовых ситуаций и рекомендации по их предупреждению и предотвращению.

«Стресс – защитная реакция на угрозы и неопределенность, связанные с событиями повседневной жизни. Мобилизация при стрессе позволяет преодолевать барьеры и обеспечивает успех в решении новых экстремальных задач. Однако при стрессе ценой успеха становится разрушение организма», – отметил директор Института биологии старения, главный научный сотрудник лаборатории «Искусственный интеллект в превентивной медицине» Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Университета Лобачевского Михаил Иванченко.

По его словам, важно оценить способность организма к восстановлению оптимальной функциональности. «Чтобы ответить на этот вопрос, мы разработали решения ИИ, которые позволяют оценить состояние человека по результатам анализа ритмограммы, вычисляя показатели стресс-напряженности и функциональных резервов организма», – рассказал Михаил Иванченко.

«Анализ изменений функционального состояния организма в течение дня дает ключ не только к персонализированному прогнозу надежности, устойчивости и эффективности человека, но и позволяет превентивно определить риски развития стресс-индуцированных заболеваний, – отметила заведующая кафедрой психофизиологии факультета социальных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «ИИ в превентивной медицине» Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Лобачевского Софья Полевая. – Мы также разработали систему рекомендаций по целенаправленному улучшению самочувствия с учетом предсказанных рисков».

Отдельной задачей стала разработка компактной версии алгоритмов под характеристики умного устройства. Кроме этого, ученые разработали цифровой симулятор – инструмент оценки физиологических параметров человека по получаемым данным (пульс, вариабельность ритма, оксигенация) для виртуальных экспериментов, которые разработчики SberDevices проводят для совершенствования инженерных решений.

«Сбер является ключевым партнером Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ, – отметил его директор Николай Золотых. – Мы гордимся тем, что уже в первый год деятельности разработали ряд решений, воспользоваться результатами которых вскоре сможет каждый».