0
0
82
НОВОСТИ

Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber

16:02 24.09.2025

Ученые Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта и Института биологии старения Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского приняли участие в разработке решений для умного кольца Sber – носимого устройства для тех, кто стремится заботиться о своем здоровье.

Датчики устройства отслеживают физиологические показатели: пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Кольцо мониторит параметры здоровья и фиксирует их изменения. Специализированные алгоритмы анализируют данные и представляют их в виде комплексных метрик: длительности и качества сна, уровня стресса, а также ресурса – совокупной производной всех показателей.

По заказу компании – партнера Сбера SberDevices в ННГУ разрабатывают инновационные нейросетевые алгоритмы, позволяющие оценивать уровень стресса, стрессоустойчивости, адаптации организма к стрессу и работоспособности. Ученые создали механизм определения стрессовых ситуаций и рекомендации по их предупреждению и предотвращению.

«Стресс – защитная реакция на угрозы и неопределенность, связанные с событиями повседневной жизни. Мобилизация при стрессе позволяет преодолевать барьеры и обеспечивает успех в решении новых экстремальных задач. Однако при стрессе ценой успеха становится разрушение организма», – отметил директор Института биологии старения, главный научный сотрудник лаборатории «Искусственный интеллект в превентивной медицине» Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Университета Лобачевского Михаил Иванченко.

По его словам, важно оценить способность организма к восстановлению оптимальной функциональности. «Чтобы ответить на этот вопрос, мы разработали решения ИИ, которые позволяют оценить состояние человека по результатам анализа ритмограммы, вычисляя показатели стресс-напряженности и функциональных резервов организма», – рассказал Михаил Иванченко.

«Анализ изменений функционального состояния организма в течение дня дает ключ не только к персонализированному прогнозу надежности, устойчивости и эффективности человека, но и позволяет превентивно определить риски развития стресс-индуцированных заболеваний, – отметила заведующая кафедрой психофизиологии факультета социальных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «ИИ в превентивной медицине» Исследовательского центра в сфере ИИ Университета Лобачевского Софья Полевая. – Мы также разработали систему рекомендаций по целенаправленному улучшению самочувствия с учетом предсказанных рисков».

Отдельной задачей стала разработка компактной версии алгоритмов под характеристики умного устройства. Кроме этого, ученые разработали цифровой симулятор – инструмент оценки физиологических параметров человека по получаемым данным (пульс, вариабельность ритма, оксигенация) для виртуальных экспериментов, которые разработчики SberDevices проводят для совершенствования инженерных решений.

«Сбер является ключевым партнером Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта ННГУ, – отметил его директор Николай Золотых. – Мы гордимся тем, что уже в первый год деятельности разработали ряд решений, воспользоваться результатами которых вскоре сможет каждый».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 24.09.2025
Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
0
46
16:12 24.09.2025
В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
0
105
16:00 24.09.2025
ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
0
126
15:32 24.09.2025
ГД запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак
0
143
15:12 24.09.2025
Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
0
189
15:00 24.09.2025
Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
0
214
14:32 24.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
230
14:26 24.09.2025
В Москве открыто два новых центра женского здоровья — Сергей Собянин
0
208
14:12 24.09.2025
Экономика России полностью удовлетворяет потребности ВС РФ — Песков
0
259
14:00 24.09.2025
БПЛА ВСУ атаковали центр Новороссийска, два человека погибли, трое пострадали
0
245

Возврат к списку