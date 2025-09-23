Умное кольцо Sber поступило в продажу
08:55 23.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Корпус кольца изготовлен из титанового сплава с PVD-покрытием, внутренняя часть выполнена из гипоаллергенного полимера. Устройство весит всего 5 граммов. А заряда батареи хватает до 7 дней — это высокий показатель для современных носимых устройств категории велнес. Кольцо представлено в восьми размерах и двух цветах — чёрный хром и серый хром.
Рекомендательная система устройства основана на GigaChat. Нейросетевая модель обладает глубокими познаниями в самых разных областях, в том числе в медицине и физиологии. Персональный консультант на базе GigaChat анализирует данные пользователя и даёт квалифицированные советы по поддержанию здоровья.
За разработку умного кольца отвечает команда компании SberDevices при участии Центра индустрии здоровья Сбербанка и медицинских специалистов ведущих российских институтов и клинико-диагностических центров.
Датчики устройства отслеживают физиологические показатели: пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждение. Форм-фактор кольца позволяет проводить максимально точные измерения благодаря плотному прилеганию к пальцу, где сосуды расположены близко к поверхности кожи. Кольцо мониторит параметры здоровья и фиксирует их изменения, помогая поддерживать организм в оптимальном состоянии.
Специализированные алгоритмы анализируют данные и представляют их в виде комплексных метрик: длительности и качества сна, уровня стресса, а также ресурса — совокупной производной всех показателей.
Вся информация о состоянии организма доступна владельцу умного кольца Sber в мобильном приложении вместе с пулом персонализированных рекомендаций от GigaChat. При отклонениях от нормальных значений пульса, вариабельности сердечного ритма, сатурации и показателей сна приложение уведомляет пользователя и рекомендует проконсультироваться с врачом СберЗдоровья.
Эффективность работы умного кольца Sber обеспечивают сотни часов исследований, в том числе полисомнографических, которые признаны золотым стандартом отслеживания физиологических показателей во сне, и специально разработанные инновационные нейросетевые алгоритмы. К разработке были привлечены медицинские эксперты ННГУ им. Лобачевского, клинической больницы № 1 Управления делами Президента РФ, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, медицинской компании СберЗдоровье и клиники «Медси».
Пользователи кольца с помощью сервиса СберЗдоровье могут записаться на онлайн-консультацию, очный приём, лабораторную диагностику и инструментальные исследования к выбранным специалистам. Так умное кольцо Sber становится надёжным помощником, который постоянно следит за параметрами здоровья и предупреждает о необходимости посетить врача.
GigaChat на основе метрик пользователя даёт индивидуальные рекомендации по улучшению качества сна, методам управления стрессом, подходу к физическим нагрузкам. Общение в приложении идёт в формате диалога: можно обсуждать с GigaChat свои показатели и получать по ним детальные разъяснения на понятном языке.
Искусственный интеллект GigaChat был дообучен на медицинских данных при участии врачей различных специальностей. В 2024 году он успешно сдал выпускной экзамен по специальности «Лечебное дело», а после прошел аккредитацию еще по 7 медицинским специальностям, включая кардиологию. Благодаря базе знаний GigaChat пользователи получают самые актуальные рекомендации в области медицины и физиологии.
23 сентября открывается эксклюзивная продажа умного кольца Sber для пользователей, которые подписались на уведомление о старте продаж через официальный сайт SberDevices. В числе первых устройство смогут приобрести клиенты Sber Private Banking и СберПервого.
С 24 сентября умное кольцо можно будет приобрести на официальном сайте производителя и в партнёрских сетях электроники по рекомендованной розничной цене 24 990 рублей.
