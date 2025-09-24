ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
16:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили электроподстанцию, обеспечивавшую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и цеха предприятия «Мотор сич». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия „Мотор сич“, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении.
