0
0
93
НОВОСТИ

ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»

16:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили электроподстанцию, обеспечивавшую работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, и цеха предприятия «Мотор сич». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия „Мотор сич“, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 24.09.2025
Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
0
31
16:12 24.09.2025
В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
0
89
16:02 24.09.2025
Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber
0
101
15:32 24.09.2025
ГД запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак
0
137
15:12 24.09.2025
Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
0
182
15:00 24.09.2025
Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
0
205
14:32 24.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
225
14:26 24.09.2025
В Москве открыто два новых центра женского здоровья — Сергей Собянин
0
203
14:12 24.09.2025
Экономика России полностью удовлетворяет потребности ВС РФ — Песков
0
253
14:00 24.09.2025
БПЛА ВСУ атаковали центр Новороссийска, два человека погибли, трое пострадали
0
241

Возврат к списку