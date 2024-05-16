Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября 2024 года

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Молдавии назначил очередные президентские выборы на 20 октября, когда пройдет референдум по вопросу о вступлении в Евросоюз. Такое решение было принято депутатами от правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслировала пресс-служба законодательного органа на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Выборы президента Республики Молдова назначаются на 20 октября 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования», — говорится в документе.