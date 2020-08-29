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Первая профессиональная академия футбола открылась в Крыму

16:10 29.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая профессиональная академия футбола для подготовки юных спортсменов открылась в субботу Евпатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Крымского футбольного союза.

"Академия официально открылась. В ней будут обучаться 150 детей со всего Крыма, которые прошли конкурсный отбор, - рассказали в пресс-службе. - На церемонии открытия присутствовали министр спорта республики Крым Ольга Торубарова, президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, представители Госсовета, Общественной палаты республики Крым, власти города, а также директора школ, откуда дети поступили в академию".

Собеседник агентства отметил, что центральным событием церемонии открытия стал футбольный матч, в котором команда из 11 тренеров играла против всех воспитанников академии. К занятиям юные футболисты приступят 1 сентября.

Академия находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн рублей. Обучение будет бесплатным, за счет бюджета. В ней созданы все условия для профессионального занятия спортом: семь футбольных полноразмерных полей с натуральным и искусственным газонами, тренировочные поля, раздевалки, прачечная, учебные классы и т. д.

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