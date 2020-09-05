Минпросвещения допустит школьников, отдыхавших за границей, к занятиям без теста на COVID-19

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ не будет запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на коронавирус после возвращения из-за границы, тем не менее региональные власти могут самостоятельно принять подобное решение. Об этом во время рабочей поездки в Казань сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Каждый регион устанавливает те или иные правила, есть общие рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения учеников в данных условиях, которые, конечно, необходимо, по возможности, максимально соблюдать - это минимизирует все риски, связанные со здоровьем учеников, их родителей и учителей. Что касается такого требования, непосредственно требования нет в этих рекомендациях, надо уточнить в Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения, в региональных штабах", - сказал он.