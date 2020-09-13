Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел для избирателей районов Марьино и Бабушкинский
10:14 13.09.2020
Жители Марьина и Бабушкинского района, ставшие участниками программы «Миллион призов», получили первые сообщения о выигрыше. Напомним, участники довыборов муниципальных депутатов в двух столичных районах после голосования стали обладателями специальных призовых сертификатов, которые позволяют выиграть до 4000 баллов. Их затем можно будет потратить в магазинах, кафе или направить на благотворительность. Получателям сообщений с выигрышным кодом нужно до 14 октября зарегистрировать его на сайте программы «Миллион призов». Использовать баллы можно будет до 31 декабря.
По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, акция продлится 3 дня. «Эта акция была проведена по инициативе предпринимателей, городских властей во время голосования по Конституции РФ, - отметил Платонов. -Использовали политическую активность для того, чтобы поднять экономическую активность в городе. Это дало свои результаты. Сейчас на муниципальных выборах в двух районах тоже запущен этот механизм. Люди получат сертификаты и потом их вложат в экономику города. Это очень выгодно».
В понедельник проведут второй розыгрыш программы, в котором будут участвовать все, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов в округах Марьино и Бабушкинский. Сегодня избиратели смогут принять участие в выборах до 20.00.
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