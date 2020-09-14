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НОВОСТИ

В Киргизии обсуждают возможность вхождения в состав РФ - СМИ

12:32 14.09.2020

В Кыргызстане обсуждается возможность вхождения в состав России. Об этом в видеоинтервью порталу "Правда.ру" заявил председатель кыргызской диаспоры в Москве, экс-посол Кыргызстана в России Раимкул Аттакуров, сообщает Tengrinews.kz.

"Историческая судьба нам предопределила быть вместе. Уже много веков мы вместе. У нас общая история и, будем надеяться, будущее на протяжении долгого времени. Сейчас у многих кыргызов даже возникают мысли обратиться к Российской Федерации, чтобы как одна из республик войти в состав России", - сказал Аттакуров.

На уточняющий вопрос, действительно ли в Кыргызстане ведутся подобные разговоры, бывший посол ответил, что "да, в Кыргызстане это есть". "И здесь среди диаспоральной общественности возникает и обсуждается такой вопрос. Конечно, это нельзя сделать сразу и быстро. Но, на мой взгляд, к этому обязательно надо идти, ведь сама жизнь подталкивает нас к единству", - заявил он.

Также Аттакуров отметил, что "Кыргызстан - единственная из республик бывшего СССР страна, где русский язык имеет статус государственного, конституционного языка".

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