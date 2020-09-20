Демонтаж поврежденных огнем лесов вокруг собора Нотр-Дам займет еще месяц
15:10 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Работы по демонтажу строительных лесов, установленных для реставрации шпиля Собора Парижской Богоматери за год до пожара 2019 года, продлятся еще около месяца. Об этом сообщил в воскресенье генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий процесс восстановления Нотр-Дама.
Операция по разбору металлических конструкций весом в 200 тонн началась на острове Сите в начале июня. Демонтаж проводится с помощью крана высотой в 75 метров. "Собор по- прежнему находится в аварийном состоянии, поскольку работы по демонтажу лесов продолжаются", - сказал генерал, прибывший к собору по случаю проведения Дней европейского наследия. "Необходимо, чтобы леса, деформированные под воздействием огня, были разобраны. Это займет еще около месяца", - сообщил он.
Жоржелен отметил, что "завершается фаза укрепления конструкции собора и вскоре, после проведения определенных исследований, можно будет приступить к стадии реставрации".
Сооружение лесов для реставрации шпиля XIX века работы известного французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка началось в 2018 году. За три дня до пожара конструкция, состоящая из 40 тыс. металлических трубок, была возведена до половины высоты здания. Благодаря этим сооружениям удалось спасти статуи 12 апостолов, установленных рядом со шпилем.
НОВОСТИ
- 15:20 20.09.2020
- По требованию госорганов В Минске снижена скорость мобильного интернета
- 14:20 20.09.2020
- В МГСУ состоялась торжественная церемония открытия Московских студенческих игр
- 14:10 20.09.2020
- Движение по проспекту Победителей в направлении резиденции Лукашенко перекрыли сотрудники ГАИ
- 13:20 20.09.2020
- У границ РФ активизировались авиация и флот Британии, чтобы выявить слабости российской обороны - СМИ
- 13:10 20.09.2020
- Перед акцией оппозиции в Минске правоохранители усиливают меры безопасности - МВД
- 12:10 20.09.2020
- Автобусы с силовиками и спецтехника выдвинулись в центр Минска
- 12:00 20.09.2020
- Впервые за 100 лет в Варшаве освятили новый православный храм
- 11:00 20.09.2020
- Попытку США вернуть санкции ООН против Ирана отвергает европейская "тройка"
- 10:00 20.09.2020
- На старт Московского марафона в воскресенье выйдут около 25 тыс. бегунов
- 09:30 20.09.2020
- На испытания вакцины от коронавируса в Москве подали заявку более 60 тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать