Демонтаж поврежденных огнем лесов вокруг собора Нотр-Дам займет еще месяц

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по демонтажу строительных лесов, установленных для реставрации шпиля Собора Парижской Богоматери за год до пожара 2019 года, продлятся еще около месяца. Об этом сообщил в воскресенье генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий процесс восстановления Нотр-Дама.

Операция по разбору металлических конструкций весом в 200 тонн началась на острове Сите в начале июня. Демонтаж проводится с помощью крана высотой в 75 метров. "Собор по- прежнему находится в аварийном состоянии, поскольку работы по демонтажу лесов продолжаются", - сказал генерал, прибывший к собору по случаю проведения Дней европейского наследия. "Необходимо, чтобы леса, деформированные под воздействием огня, были разобраны. Это займет еще около месяца", - сообщил он.

Жоржелен отметил, что "завершается фаза укрепления конструкции собора и вскоре, после проведения определенных исследований, можно будет приступить к стадии реставрации".

Сооружение лесов для реставрации шпиля XIX века работы известного французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка началось в 2018 году. За три дня до пожара конструкция, состоящая из 40 тыс. металлических трубок, была возведена до половины высоты здания. Благодаря этим сооружениям удалось спасти статуи 12 апостолов, установленных рядом со шпилем.