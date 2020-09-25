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Решение о переходе вузов на "удаленку" будет зависеть от ситуации в регионах - Минобрнауки

15:32 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о переводе студентов российских вузов на дистанционное обучение будет зависеть от ситуации в регионах, заявили ТАСС в пресс- службе Минобрнауки.

"Минобрнауки России ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах в связи распространением инфекции COVID-19. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. В данный момент российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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