Байден заметил, что Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко
09:10 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден упрекнул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа в отказе изложить свою позицию в отношении обстановки в Белоруссии, где уже месяц проходят акции протеста несогласных с итогами выборов главы государства. Соответствующее заявление политик направил агентству Рейтер.
"Тем не менее, президент Трамп отказывается высказаться против действий [президента Александра] Лукашенко или предложить свою личную поддержку сторонникам демократии", - отметил Байден.
Кроме того, он назвал белорусского лидера "диктатором". "Президент, прячущийся в страхе от своих собственных граждан, отказывающийся принять волю народа - это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер", - считает политик.
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