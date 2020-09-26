Байден заметил, что Трамп отказывается высказаться против действий Лукашенко

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден упрекнул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа в отказе изложить свою позицию в отношении обстановки в Белоруссии, где уже месяц проходят акции протеста несогласных с итогами выборов главы государства. Соответствующее заявление политик направил агентству Рейтер.

"Тем не менее, президент Трамп отказывается высказаться против действий [президента Александра] Лукашенко или предложить свою личную поддержку сторонникам демократии", - отметил Байден.

Кроме того, он назвал белорусского лидера "диктатором". "Президент, прячущийся в страхе от своих собственных граждан, отказывающийся принять волю народа - это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер", - считает политик.







