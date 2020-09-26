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Из-за пандемии в Иране отменены религиозные мероприятия

12:00 26.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Хасан Роухани заявил об отмене в стране из-за пандемии коронавируса в нынешнем году традиционных паломничества и пеших шествий, приуроченных к религиозному трауру Арбаин. Выступление политика транслировало в субботу государственное телевидение Ирана.

"Было решено, что в этом году не будет шествий, а также поездок в Ирак, поскольку иракские власти заявили, что не могут в этом году принять паломников", - сказал он. По словам президента, "представители духовного лидера Ирана [Али Хаменеи] дали четкое указание, что религиозные мероприятия нужно осуществлять дома".

Церемонии, приуроченные к траурной дате Арбаин ("сорок" в переводе с арабского языка) - 40-му дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, - в 2020 году приходятся на 8 октября. Главным событием традиционно является массовое паломничество к религиозным святыням, расположенным на иракской территории. В 2019 году число паломников из Ирана в Ирак на Арбаин, согласно данным властей, достигло рекордных 3,5 млн человек.

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