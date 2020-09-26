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НОВОСТИ

В Турции готовятся серьезно ужесточить наказание для нарушителей карантина

17:49 26.09.2020

В Турции министерство внутренних дел выступило с официальным предупреждением по поводу перспективы преследования нарушителей карантина. В частности, выяснится, что человек, у которого был диагностирован вирус, предоставлял недостоверную информацию о том, с кем он общался, может быть заведено уголовное дело. Предоставивший неполные сведения пациент может быть оштрафован или отправлен в тюрьму на срок от 3 месяцев до 2 лет. Сейчас в целом ряде государств фиксируется рост количества заражений ковидом, в некоторых поставлены рекорды Например, такая ситуация отмечена в Британии и Франции. 

В Москве власти в связи с ростом количества заражений обратились к горожанам помнить о необходимости соблюдения масочного режима, пожилым горожанам рекомендовано вернуться к практике самоизоляции.

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