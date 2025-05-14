Бразилия не выступает против доллара США, но будет снижать зависимость от него — президент

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бразилия не выступает против использования доллара США в международной торговле, однако будет искать альтернативные платежные средства, в том числе в рамках БРИКС. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва по итогам визитов в РФ и КНР.

«Мы не хотим бороться с долларом. На самом деле мы стремимся найти способ, который может включать [создание] либо [новой] валюты, либо корзины [уже существующих] валют, что позволит нам вести бизнес, не завися от конкретной валюты», — приводит его слова портал Brasil247.

Глава государства добавил, что Бразилия будет искать новых торговых партнеров после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины в размере 10% на все поставки из страны. В частности, Бразилиа будет содействовать усилению БРИКС. «Не стоит недооценивать силу БРИКС и значимость этого сообщества», — заключил президент.