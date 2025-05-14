Бразилия не выступает против доллара США, но будет снижать зависимость от него — президент
16:00 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бразилия не выступает против использования доллара США в международной торговле, однако будет искать альтернативные платежные средства, в том числе в рамках БРИКС. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва по итогам визитов в РФ и КНР.
«Мы не хотим бороться с долларом. На самом деле мы стремимся найти способ, который может включать [создание] либо [новой] валюты, либо корзины [уже существующих] валют, что позволит нам вести бизнес, не завися от конкретной валюты», — приводит его слова портал Brasil247.
Глава государства добавил, что Бразилия будет искать новых торговых партнеров после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела пошлины в размере 10% на все поставки из страны. В частности, Бразилиа будет содействовать усилению БРИКС. «Не стоит недооценивать силу БРИКС и значимость этого сообщества», — заключил президент.
НОВОСТИ
- 16:32 14.05.2025
- Руфер забрался на крышу Кунсткамеры в Петербурге, его задержали
- 16:12 14.05.2025
- Пошлины ЕС на сельхозпродукцию Украины обойдутся Киеву в миллиарды евро — Euractiv
- 15:32 14.05.2025
- ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 390 военных и 2 танка
- 15:12 14.05.2025
- Малайзия надеется на развитие сотрудничества с РФ, в том числе в военной сфере — премьер
- 15:00 14.05.2025
- Трамп не исключил поездки в Стамбул 15 мая
- 14:57 14.05.2025
- В Минеральных Водах открылся новый современный терминал для внутренних рейсов
- 14:32 14.05.2025
- Саакашвили был направлен в Грузию службой разведки Украины для революции — спикер
- 14:12 14.05.2025
- Делегация РФ в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы — Ушаков
- 14:00 14.05.2025
- Товарооборот России и Египта в 2024 году вырос на 32%
- 13:32 14.05.2025
- В вузах РФ выпуск юристов и экономистов в 4 раза превышает кадровую потребность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать