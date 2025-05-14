ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1 390 военных и 2 танка
15:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции составили около 1 390 военнослужащих, 2 танка и 11 орудий полевой артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В зоне группировки «Север» противник потерял свыше 185 военнослужащих и танк, группировки «Запад» — более 220 военнослужащих, танк и 2 боевые бронированные машины, группировки «Юг» — до 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, группировки «Центр» — свыше 525 военнослужащих, группировки «Восток» — более 175 военнослужащих и 2 боевые бронированные машины, и группировки «Днепр» — до 70 военнослужащих.
Также в зоне действия российских группировок войск противник потерял 11 орудий полевой артиллерии.
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