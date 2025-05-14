Саакашвили был направлен в Грузию службой разведки Украины для революции — спикер
14:32 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба разведки Украины послала в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили за два дня до выборов в местные органы власти в 2021 году для совершения революции. Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, представляя отчет о проделанной работе законодательного органа в 2024 году.
«За два дня до выборов служба военной разведки Украины в сметанном контейнере тайно прислала в страну Михаила Саакашвили, для которого был подготовлен сценарий начала революционных процессов после оглашения результатов выборов. Для хронологии фактов необходимо сказать и то, что с помощью иностранных спецслужб за несколько дней до тайного прибытия в Грузию Саакашвили ходил по коридорам Брюсселя и проводил встречи», — сказал Папуашвили.
По его словам, эта попытка революции провалилась, а спецслужбы Грузии задержали Саакашвили за день до выборов.
В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение — в незаконном пересечении границы. Он проник в грузинский портовый город Поти на пароме из украинского города Черноморск.
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