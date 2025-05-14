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НОВОСТИ

Трамп не исключил поездки в Стамбул 15 мая

15:00 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не исключил своей поездки в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика для участия в переговорах по украинскому урегулированию.

«Это возможность закончить войну. Я подумаю над этим [поездкой в Турцию — прим. ТАСС]. Завтрашний день у нас полностью занят, вы понимаете. Но я готов [изменить график], чтобы спасти жизни», — сказал он журналистам на борту президентского самолета. Трансляцию вела пресс-служба Белого дома.

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