С понедельника в жилых домах в Москве включат отопление - Собянин

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы запустят отопительный сезон раньше из-за введения домашнего режима для пожилых людей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье в своем блоге.

"<...> немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время. Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома", - написал Собянин.

Он добавил, что также будет возобновлена программа доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.