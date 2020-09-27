С понедельника в жилых домах в Москве включат отопление - Собянин
09:45 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы запустят отопительный сезон раньше из-за введения домашнего режима для пожилых людей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье в своем блоге.
"<...> немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время. Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома", - написал Собянин.
Он добавил, что также будет возобновлена программа доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.
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