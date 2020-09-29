У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16 - Минобороны страны
18:42 29.09.2020 Источник: Интерфакс
Пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что азербайджанские ВВС не располагают истребителями F-16.
"Мы об этом уже заявляли, и я хочу повторить, что у ВВС Азербайджана нет истребителей F-16", - сказал Эйвазов на брифинге во вторник вечером.
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