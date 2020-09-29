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НОВОСТИ

У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16 - Минобороны страны

18:42 29.09.2020 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что азербайджанские ВВС не располагают истребителями F-16.

"Мы об этом уже заявляли, и я хочу повторить, что у ВВС Азербайджана нет истребителей F-16", - сказал Эйвазов на брифинге во вторник вечером.

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