У ВВС Азербайджана нет истребителей F-16 - Минобороны страны

18:42 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что азербайджанские ВВС не располагают истребителями F-16.

"Мы об этом уже заявляли, и я хочу повторить, что у ВВС Азербайджана нет истребителей F-16", - сказал Эйвазов на брифинге во вторник вечером.