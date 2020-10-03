Массовый переход школ РФ на удаленку пока не рассматривается - Минпросвещения РФ
16:00 03.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минпросвещения РФ на сегодняшний день не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционный формат работы, заявил в субботу журналистам замминистра просвещения РФ Денис Грибов, отвечая на вопрос ТАСС в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей", где начал работу Молодежный педагогический форум "Линейка". Организаторами Молодежного педагогического форума "Линейка" выступают проекты платформы "Россия - страна возможностей" - Мастерская управления "Сенеж" и конкурс "Учитель будущего", а также АНО "Национальные приоритеты".
"Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию. Сейчас во многих школах начинается каникулярный период, в том числе в Москве. Надеемся, что в целом по стране изменится в положительную сторону ситуация", - сказал он, уточнив, что речи о массовом переводе школ на дистанционный формат работы не идет.
По его словам, сегодня в каждом субъекте РФ эпидемическая ситуация разная.
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