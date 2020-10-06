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Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО - СМИ

09:32 06.10.2020 Источник: РБК

Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО — он достиг предельного срока пребывания в этой должности, менять закон под него не планируется, рассказали источники РБК. После отставки Торкунов может стать президентом МГИМО.

Анатолий Торкунов уйдет с поста ректора МГИМО, рассказал РБК источник, близкий к МИД России, и подтвердил федеральный чиновник. О том, что возможен уход Торкунова с должности ректора, которую он занимает почти 30 лет, слышали еще два собеседника, близких к МГИМО.

26 августа Анатолию Торкунову исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности ректора.

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