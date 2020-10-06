Анатолий Торкунов покинет пост ректора МГИМО - СМИ
09:32 06.10.2020 Источник: РБК
Анатолий Торкунов уйдет с поста ректора МГИМО, рассказал РБК источник, близкий к МИД России, и подтвердил федеральный чиновник. О том, что возможен уход Торкунова с должности ректора, которую он занимает почти 30 лет, слышали еще два собеседника, близких к МГИМО.
26 августа Анатолию Торкунову исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания в должности ректора.
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