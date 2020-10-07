Оснований для возбуждения дела по ситуации с Навальным по-прежнему нет - источник

09:32 Источник: Интерфакс

Правоохранительные органы РФ по-прежнему не видят оснований для возбуждения уголовного дела в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"На данный момент таких оснований нет", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил завершена ли доследственная проверка, начатая транспортной полицией сразу после госпитализации оппозиционера и каковы ее результаты.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.