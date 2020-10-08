Эколог считает, что вещество, вызвавшее массовую гибель донных организмов у берегов Камчатки, скорее всего, находится в море

14:00 Источник: Эхо Москвы

Вещество, вызвавшее массовую гибель донных организмов у берегов Камчатки, скорее всего, находится в море. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы руководитель программы по экологической ответственности бизнеса WWF Алексей Книжников.

«Предположим, мы рассматриваем версию поступления загрязняющих веществ с речным стоком, но, если мы видим в прибрежной такие масштабные последствия на поражение, то река должна быть в первую очередь полностью мертвой. Но почему-то все, что происходит, мы видим в море, в прибрежной части. Это подталкивает нас к версии, что, скорее всего, это вещество находится где-то в морской толще. Как оно там оказалось, что это конкретно за вещество – это больше вопрос к Следственному комитету», — сказал он.

Книжников выразил уверенность, что данное вещество имеет антропогенное происхождение. Эколог также подчеркнул, что эту версию подтверждают сообщения о пятнах на поверхности воды.

«Мы также собираем информацию о визуальном состоянии моря, и все чаще приходят сообщения о неких пятнах желтоватого цвета, что тоже несвойственно для морской воды. Это тоже отчасти подталкивает нас к мысли, что это некое химическое вещество, эта желтизна», — отметил Книжников.

По мнению эколога, не исключается также вариант размыва давнишних захоронений отравляющих веществ.

«Полигон тоже под подозрением. Мы эту версию рассматриваем. Тем более, что и в сентябре, и совсем недавно были интенсивные осадки. Ливни могут приводить к ревизионным процессам, к размыву тех захоронений, которые могут быть еще с советских времен», — заключил он. Эхо Москвы