Белорусские силовики грозятся стрелять в протестующих - СМИ
19:20 16.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Белорусские силовики уже третий раз на этой неделе грозятся стрелять в протестующих. Начальник Главного управления с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил, что милиционеры «гуманно применят огнестрельное оружие, чтобы не дать развалить страну». Карпенков сравнил участников протестов с бандитами и назвал «острокопытными».
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