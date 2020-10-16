Белорусские силовики грозятся стрелять в протестующих - СМИ

19:20 Источник: Эхо Москвы

Белорусские силовики уже третий раз на этой неделе грозятся стрелять в протестующих. Начальник Главного управления с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил, что милиционеры «гуманно применят огнестрельное оружие, чтобы не дать развалить страну». Карпенков сравнил участников протестов с бандитами и назвал «острокопытными».

Александр Лукашенко отказывается покидать свой пост. Российские власти все еще считают его президентом, а вот соседние европейские страны уже нет. Эхо Москвы