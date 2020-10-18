Китайские ученые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы
09:21 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая сообщили о первом случае обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. Согласно опубликованному в субботу вечером заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, вирус был обнаружен в ходе расследования причин локальной вспышки заболевания в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай).
"Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР обнаружил и изолировал образцы живого коронавируса на упаковке импортной замороженной трески", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. "Это первый случай обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. Подтверждено, что соприкосновение с образцами живого коронавируса на упаковке может привести к заражению", - указывается в заявлении.
В документе сказано, что "обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао - это первый случай, когда за пределами лаборатории было подтверждено, что при особых условиях коронавирус нового типа может сохраняться на упаковке продукции в течение длительного времени". Также отмечается, что "существует вероятность передачи коронавируса через международную холодильную цепь".
НОВОСТИ
- 09:40 18.10.2020
- Собянин: Есть проблема в том, что в Москве намного стало меньше мигрантов
- 09:30 18.10.2020
- Трамп: Мы установим мир с позиции силы...
- 09:15 18.10.2020
- Глава Гидрометцентра рассказал об аномальной теплой погоде в Якутии и на Камчатке
- 09:00 18.10.2020
- NASA: Главное, что мы хотим сделать - отправить человека на Марс
- 20:30 17.10.2020
- Демонстрации против насилия со стороны полиции проходят в крупнейших городах Нигерии против - СМИ
- 20:20 17.10.2020
- В число лауреатов национальной премии "Голос спорта" вошли Гомельский, Гусев и Губерниев
- 20:10 17.10.2020
- Трамп утверждает, что при Обаме другие страны "воровали" планы США по разработке гиперзвукового оружия
- 19:20 17.10.2020
- Закон об экспортном регулировании приняли в Китае
- 19:10 17.10.2020
- На 82-м году жизни умерла праправнучка Пушкина, профессор Галина Усова
- 18:10 17.10.2020
- Проспекту "Небесной сотни" в Одессе вернут прежние название - мэр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать