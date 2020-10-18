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Китайские ученые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженной рыбы

09:21 18.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая сообщили о первом случае обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. Согласно опубликованному в субботу вечером заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, вирус был обнаружен в ходе расследования причин локальной вспышки заболевания в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай).

"Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР обнаружил и изолировал образцы живого коронавируса на упаковке импортной замороженной трески", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. "Это первый случай обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. Подтверждено, что соприкосновение с образцами живого коронавируса на упаковке может привести к заражению", - указывается в заявлении.

В документе сказано, что "обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао - это первый случай, когда за пределами лаборатории было подтверждено, что при особых условиях коронавирус нового типа может сохраняться на упаковке продукции в течение длительного времени". Также отмечается, что "существует вероятность передачи коронавируса через международную холодильную цепь".

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