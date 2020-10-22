США одобрили поставку очередной партии вооружения на Тайвань

13:05 Источник: Интерфакс

США одобрили поставку партии вооружения на Тайвань на сумму $1,8 млрд, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По данным Пентагона, сделка включает три системы вооружений, в том числе ракетные установки, датчики обнаружения и артиллерийское вооружение. Так, Тайваню, в частности, будут поставлены 135 высокоточных крылатых ракет, передвижные реактивные ракетные установки, а также модули воздушной разведки, которые можно крепить к истребителям.

В оборонных структурах Тайваня в свою очередь отметили, что это вооружение поможет им "создать надежный боевой потенциал и усилить развитие средств ведения ассиметричной войны".

На прошлой неделе советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что хотя он не считает, что Китай готов вторгнуться в Тайвань, острову необходимо "укрепить себя" на будущее.

При этом, отмечает Би-би-си, у США нет официального договора об обороне с Тайванем.

Би-би-си подчеркивает, что в последние месяцы Вашингтон расширяет связи с Тайванем. В августе министр здравоохранения США Алекс Азар посетил Тайвань, где встретился с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Тогда он передал ей "сильное послание" о поддержке от имени президента Дональда Трампа.

В сообщении госдепартамента США говорилось, что этот визит является "визитом чиновника американской администрации самого высокого уровня с 1979", то есть, со времени установления дипотношений между двумя сторонами.

Пекин в свою очередь выступил с критикой в отношении этой встречи и призвал Вашингтон "прекратить любые официальные контакты с Тайванем, надлежащим образом относиться к тайваньскому вопросу, не подавать выступающим за независимость силам на Тайване какие-либо ошибочные сигналы", "во избежание серьезного ущерба китайско-американским отношениям".