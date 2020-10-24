Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в России с сентября значительно ухудшилась, и в восьми субъектах федерации ситуацию можно оценить как тяжёлую. По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, на основе данных из регионов была создана карта регионов России по распространенности COVID-19.

"Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" — 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" — 1,1-1,2 (неудовлетворительные); "темно-красные" — 1,2-1,4 (тяжелые), - отметил эксперт. - Пришлось ввести новый цвет на карте "темно-красный". Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область, Ненецкий автономный округ".

По словам эксперта, в "светло-красной" зоне Оренбургская область, Белгородская область, Томская область, Ивановская область, Кировская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан (Татарстан), Пермский край, Республика Хакасия, Вологодская область, Сахалинская область, Амурская область, Алтайский край, Приморский край, Владимирская область, Липецкая область, Забайкальский край, Астраханская область, Красноярский край, Санкт-Петербург, Ярославская область, Пензенская область, Хабаровский край, Чувашия, Костромская область, Башкортостан, Камчатский край, Брянская область, Карелия, Тульская область, Адыгея, Тыва.

Удовлетворительная ситуация в Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Ханты-Мансийском автономном округе, Архангельской и Кемеровской областях, Еврейской автономной области, Калмыкии, Дагестане, Магаданской области, Подмосковье, Мордовии, Челябинской, Ростовской, Рязанской областях, Ставрополье, Калужской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Калининградской, Новгородской, Саратовской областях, Москве, Мурманской, Орловской, Курганской, Иркутской, Воронежской, Смоленской, Нижегородской областях, Северной Осетии — Алании, Тамбовской, Курской, Тверской областях, Крыму, Свердловской области, , Омской и Тюменской областях, Коми и Якутии.